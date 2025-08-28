Administradores de salones de belleza enfrentan cargos por blanqueo de capitales

Tres personas vinculadas a cadenas de salones de belleza en Panamá fueron imputadas por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales, informó el Ministerio Público.

Se trata de un hombre, conocido como “Donald”, encargado de siete salones La Parce en Plaza Tocumen, y dos mujeres de nacionalidades colombiana y venezolana, quienes, entre 2018 y 2025, movieron millones de dólares que encendieron las alarmas de la Unidad de Análisis Financiero.

El hombre depositó y recibió más de 4 millones de dólares, mientras que las mujeres realizaron movimientos por 21 mil y 89 mil dólares. Para ocultar los recursos, crearon fundaciones y sociedades, cambiando nombres constantemente, e incluso establecieron una sociedad cuyo único beneficiario era un niño de 10 años.

Fiscalía realiza allanamientos en investigación a salones de belleza "La Parse"

#Audiencia | La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada imputó a 3 personas por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Se decretó detención provisional.

Fueron aprehendidas en la Operación Génesis (26 de agosto de 2025).#PGNContraElDelito pic.twitter.com/yzUQ7clasG — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 28, 2025

Con estas estructuras, adquirieron apartamentos lujosos en la ciudad capital y mantenían operaciones sin registro, sin relación laboral formal con empleados y sin pagar impuestos, según la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que ejecutó 26 allanamientos logrando aprehensiones y decomiso de bienes.

El caso evidencia cómo operan algunas redes para blanquear capitales a través de negocios aparentemente legales, y refuerza la vigilancia sobre movimientos financieros sospechosos en Panamá.