MiCultura abre convocatoria para director de la Orquesta Sinfónica Nacional

El Ministerio de Cultura ( MiCultura ) anunció la apertura de postulaciones para seleccionar al nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. Entre los requisitos se encuentra ser panameño y contar con título en Dirección de Orquesta, expedido por una universidad o conservatorio reconocido.

MiCultura abre postulaciones para elegir al nuevo director

Las postulaciones estarán abiertas hasta el jueves 4 de septiembre de 2025. Posteriormente, las entrevistas a los candidatos se realizarán los días 17, 18 y 19 de septiembre.

Los aspirantes que resulten preseleccionados participarán en la fase de audición del 22 al 26 de septiembre, en la que serán evaluados dirigiendo a la Orquesta con un repertorio determinado por el jurado. El fallo final se dará a conocer el 30 de septiembre. Los interesados pueden consultar las bases y postular ingresando a Concursos y convocatorias.