MiCultura abre convocatoria para director de la Orquesta Sinfónica Nacional

El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció la apertura de postulaciones para seleccionar al nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. Entre los requisitos se encuentra ser panameño y contar con título en Dirección de Orquesta, expedido por una universidad o conservatorio reconocido.
MiCultura abre postulaciones para elegir al nuevo director
Las postulaciones estarán abiertas hasta el jueves 4 de septiembre de 2025. Posteriormente, las entrevistas a los candidatos se realizarán los días 17, 18 y 19 de septiembre.
Los aspirantes que resulten preseleccionados participarán en la fase de audición del 22 al 26 de septiembre, en la que serán evaluados dirigiendo a la Orquesta con un repertorio determinado por el jurado. El fallo final se dará a conocer el 30 de septiembre. Los interesados pueden consultar las bases y postular ingresando a Concursos y convocatorias.