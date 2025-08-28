Feria Empleo 2.0: empresa y total de vacantes que se ofrecerán el 6 de septiembre

La feria Empleo 2.0, organizada por la Alcaldía de Panamá, informó que, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se ofrecerán oportunidades de contratación para todos los asistentes el sábado 6 de septiembre, en el Panama Convention Center.
Empresas participantes de la feria de empleo de la Alcaldía
- El Costo: 1,600 vacantes
- Titán: 1,000 vacantes
- El Fuerte: 700 vacantes
- Conway: 700 vacantes
- Madison Store: 500 vacantes
- Steven's: 500 vacantes
- El Campeón: 500 vacantes
- Saks: 500 vacantes
- Sportline: 400 vacantes
- Tradealliance Corporation: 350 vacantes
- La Onda: 300 vacantes
- Domino's Pizza: 200 vacantes
- Toledano: 190 vacantes
- Alorica: 100 vacantes
Empleo 2.0: ¿Cómo registrarte y crear tu hoja de vida virtual?
Para participar en la feria, los interesados deben registrarse previamente y crear su hoja de vida en línea a través del formulario: https://vacantes.mupa.gob.pa/
- Ingresa tus datos personales en la página.
- Completa el proceso con el código enviado a tu WhatsApp para continuar el registro.
- Ingresa tu experiencia laboral, formación académica, habilidades, idiomas y objetivo profesional, y adjunta los certificados correspondientes.
Al finalizar, el portal generará una hoja de vida digital junto con un código QR, el cual podrá ser escaneado por las empresas interesadas.