Feria Empleo 2.0: empresa y total de vacantes que se ofrecerán el 6 de septiembre

Feria de empleo de la Alcaldia de Panamá.

La feria Empleo 2.0 , organizada por la Alcaldía de Panamá, informó que, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se ofrecerán oportunidades de contratación para todos los asistentes el sábado 6 de septiembre, en el Panama Convention Center.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que, en esta edición, se incluirán ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad.

Empresas participantes de la feria de empleo de la Alcaldía

El Costo: 1,600 vacantes

Titán: 1,000 vacantes

El Fuerte: 700 vacantes

Conway: 700 vacantes

Madison Store: 500 vacantes

Steven's: 500 vacantes

El Campeón: 500 vacantes

Saks: 500 vacantes

Sportline: 400 vacantes

Tradealliance Corporation: 350 vacantes

La Onda: 300 vacantes

Domino's Pizza: 200 vacantes

Toledano: 190 vacantes

Alorica: 100 vacantes

Empleo 2.0: ¿Cómo registrarte y crear tu hoja de vida virtual?

Para participar en la feria, los interesados deben registrarse previamente y crear su hoja de vida en línea a través del formulario: https://vacantes.mupa.gob.pa/

Ingresa tus datos personales en la página.

Completa el proceso con el código enviado a tu WhatsApp para continuar el registro.

Ingresa tu experiencia laboral, formación académica, habilidades, idiomas y objetivo profesional, y adjunta los certificados correspondientes.

Al finalizar, el portal generará una hoja de vida digital junto con un código QR, el cual podrá ser escaneado por las empresas interesadas.