Feria Empleo 2.0: empresa y total de vacantes que se ofrecerán el 6 de septiembre

La feria Empleo 2.0, organizada por la Alcaldía de Panamá, ofrecerá oportunidades de contratación para todos los asistentes.

Feria de empleo de la Alcaldia de Panamá.

Feria de empleo de la Alcaldia de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La feria Empleo 2.0, organizada por la Alcaldía de Panamá, informó que, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se ofrecerán oportunidades de contratación para todos los asistentes el sábado 6 de septiembre, en el Panama Convention Center.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que, en esta edición, se incluirán ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad.

Empresas participantes de la feria de empleo de la Alcaldía

  • El Costo: 1,600 vacantes
  • Titán: 1,000 vacantes
  • El Fuerte: 700 vacantes
  • Conway: 700 vacantes
  • Madison Store: 500 vacantes
  • Steven's: 500 vacantes
  • El Campeón: 500 vacantes
  • Saks: 500 vacantes
  • Sportline: 400 vacantes
  • Tradealliance Corporation: 350 vacantes
  • La Onda: 300 vacantes
  • Domino's Pizza: 200 vacantes
  • Toledano: 190 vacantes
  • Alorica: 100 vacantes
Empleo 2.0: ¿Cómo registrarte y crear tu hoja de vida virtual?

Para participar en la feria, los interesados deben registrarse previamente y crear su hoja de vida en línea a través del formulario: https://vacantes.mupa.gob.pa/

  • Ingresa tus datos personales en la página.
  • Completa el proceso con el código enviado a tu WhatsApp para continuar el registro.
  • Ingresa tu experiencia laboral, formación académica, habilidades, idiomas y objetivo profesional, y adjunta los certificados correspondientes.

Al finalizar, el portal generará una hoja de vida digital junto con un código QR, el cual podrá ser escaneado por las empresas interesadas.

