Senador estadounidense Ted Cruz visitó el Canal de Panamá

El senador estadounidense Ted Cruz, presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, visitó el Canal de Panamá.

Estuvo acompañado por el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, quien destacó la importancia de las relaciones del Canal con los principales puertos del estado de Texas, que reciben y despachan anualmente bienes y mercancías hacia diversos destinos en el mundo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El senador Cruz mostró interés en los temas de seguridad y operación del Canal, y presenció el tránsito simultáneo de dos buques: un portavehículos y un portacontenedores.

La visita concluyó con un recorrido por la Torre de Control, desde donde pudo observar tanto las esclusas centenarias como el Canal ampliado.

Actualmente, el senador Cruz realiza una gira por países de América Latina, que incluye visitas a Panamá, El Salvador y México.