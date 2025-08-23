Feria Empleo 2.0: cómo registrarte para la segunda feria de empleo de la Alcaldía de Panamá

Registrate a la feria de empleo de la Alcaldía de Panamá.

El sábado 6 de septiembre organizada por la Alcaldía de Panamá, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre bajo el nombre " Empleo 2.0 ", con el objetivo de proveer contrataciones laborales para todos los asistentes.

El alcalde Mayer Mizrachi anunció que, en esta edición, se incluirán ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad.

Durante un reportaje de Telemetro Reporta sobre los Premios Juventud 2025, el alcalde adelantó que esta feria se realizará previo al evento internacional, con el fin de contratar a personal de apoyo para las tareas de organización y logística.

Feria de empleo de la Alcaldía: ¿Cómo registrarte y crear tu hoja de vida virtual?

Para participar en la feria, los interesados deben registrarse previamente y crear su hoja de vida en línea. Accede al formulario de registro y completa todos los campos requeridos aquí.

Embed - Alcaldia de Panama on Instagram: "¡Atención Panamá! Empleo 2.0 llega al Panama Convention Center Este sábado 6 de septiembre, más de 100 empresas estarán ofreciendo 7,000 plazas de trabajo garantizadas, de manera presencial. Panama Convention Center ¡Tu próxima oportunidad laboral te espera!" View this post on Instagram A post shared by Alcaldia de Panama (@alcaldiapanama)

Feria de empleo de la Alcaldía de Panamá

La primera edición de esta feria de empleo se celebró el pasado sábado 5 de julio en el Megápolis Convention Center, reuniendo a más de 15 mil asistentes y 234 empresas participantes. La Alcaldía calificó este evento como uno de los más grandes realizado en materia de empleabilidad realizados en el país.