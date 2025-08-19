Panamá Nacionales -

Premios Juventud 2025: Panamá abre sus puertas al mundo

Panamá abrirá sus puertas al mundo al ser la sede de los Premios Juventud 2025, una oportunidad para proyectar al mundo la riqueza cultural y turística del país. Además, marca un hito ya que es la primera vez en 21 años que este evento internacional, liderado por Televisa-Univisión, sale de Estados Unidos. Benita de León nos detalla las oportunidades para dinamizar la economía e incentivar el sector turismo.