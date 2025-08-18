Premios Juventud 2025: fecha, hora y dónde ver a los nominados

Los artistas nominados a los Premios Juventud 2025 se darán a conocer este martes 19 de agosto, durante una transmisión especial de La Mordida, desde las 8:00 p.m., con la participación del invitado especial: Alex Medela.

Descubre quiénes competirán por llevarse los galardones, además de sorpresas, reacciones y todo los detalles, a través del canal de YouTube de La Mordida: https://www.youtube.com/@LaMordidaPa/videos

Embed - La Mordida on Instagram: " ¡El momento que todos esperaban! Este martes 19 de agosto a las 8:00PM EN VIVO, vive el Especial de Los Nominados de Premios Juventud en La Mordida, con Mónica "Lola" Díaz, Alex Medela y otros invitados especiales. Descubre quiénes competirán por llevarse el premio este año , sorpresas, reacciones y todo los detalles que solo nosotros te contamos. Conéctate por todas las plataformas y no te pierdas ni un segundo. #PremiosJuventud #LaMordida #LosNominados #EspecialPJ #Panama" View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

Premios Juventud 2025: ¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La edición N° 22 de los Premios Juventud será transmitida en vivo a través de Telemetro y por Univisión. El artista urbano Boza, quien ha sido nominado en ediciones anteriores, ha sido designado como el anfitrión del evento, el cual se realizará por primera vez en Panamá el 25 de septiembre.

Para el Ministerio de Cultura, la celebración de los premios tiene como objetivo exponer el acervo cultural del país. Por su parte, la Autoridad de Turismo ha indicado que trabaja en conjunto con las asociaciones de hoteles para preparar el impacto económico que este evento generará en el sector de servicios.