18 de agosto de 2025

No hay clase por falta de agua: Universidad de Panamá suspende las labores en el campus central

Por la falla en la potabilizadora de Chilibre, la Universidad de Panamá suspende clases en el Campus Octavio Méndez Pereira y Facultad de Administración.

Universidad de Panamá suspende clases en el Campus Octavio Méndez Pereira 

Universidad de Panamá
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, informó que este lunes se suspenden las clases y labores administrativas en el Campus Octavio Méndez Pereira y en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, debido a la falta de agua que afecta a estas instalaciones.

Universidad de Panamá suspende clases por falta de agua en campus central

La medida se debe a la falla en la potabilizadora de Chilibre, que ha afectado el suministro de agua en distintas áreas de Panamá Norte, impidiendo la operación normal de los campus universitarios. La Universidad mantendrá informada a la comunidad académica sobre la reanudación de las actividades una vez se restablezca el servicio.

