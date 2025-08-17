Universidad de Panamá: ¿cuándo inician las clases del segundo semestre?

La Universidad de Panamá (UP) iniciará las clases correspondientes al segundo semestre este lunes 18 de agosto, tanto en el Campus central todos los centros regionales a nivel nacional, de acuerdo con lo establecido en el calendario académico vigente.
Universidad de Panamá: ¿Cuándo iniciar el segundo semestre?
Segundo semestre
- Matrícula: 4 al 16 agosto
- Pago de matrícula: del 5 de agosto al 6 de septiembre
- Inicio de clases: 18 de agosto
- Último día de clases: 29 de noviembre
- Entrega de calificaciones: A más tardar 7 días hábiles
Universidad de Panamá: Días feriados del 2025
- Fundación de Panamá La Vieja (Campus y Curundú): viernes 15 de agosto
- Día de los Difuntos: domingo 2 de noviembre
- Día de los Símbolos Patrios: martes 4 de noviembre
- Víspera de Navidad: miércoles 24 de diciembre
- Víspera de Año Nuevo: miércoles 31 de diciembre