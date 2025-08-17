Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2025 - 09:27

IDAAN confirma restablecimiento de operaciones en la potabilizadora de Chilibre

El IDAAN informó que inicia la recuperación progresiva del servicio de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Potabilzadora de Chilibre del IDAAN.

Potabilzadora de Chilibre del IDAAN.

IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chilibre, restableció operación durante la madrugada de este domingo 17 de agosto, tras concluir los trabajos de instalación de una nueva compuerta inferior en el foso de succión de la toma de agua cruda.

Con esto, se inicia la recuperación progresiva del servicio de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Actualmente, los especialistas de la Gerencia Metropolitana se encuentran realizando operativos de expulsión de aire en las tuberías y el monitoreo de la red en campo, para garantizar una normalización segura del suministro.

Durante el periodo de afectación, el IDAAN mantuvo el abastecimiento de agua en hospitales públicos y privados, así como en sectores como La Siesta de Tocumen, mediante camiones cisterna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1957076297135382814&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Potabilizadora de Chilibre: ¿A qué hora suspenderán el agua este sábado 16 de agosto?

Trabajos en la potabilizadora de Chilibre afectarán varios sectores este fin de semana

IDAAN cerrará oficinas comerciales en Ciudad de Panamá este viernes 15 de agosto

Recomendadas

Más Noticias