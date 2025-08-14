Trabajos en la potabilizadora de Chilibre afectarán varios sectores este fin de semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que los sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito se verán afectados por trabajos programados en la Planta Potabilizadora de Chilibre .

Se aprovechará el horario nocturno para evitar afectar lo menos posible a la población.

¿En qué consisten los trabajos del IDAAN?

Los trabajos en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre consistirán en la instalación de una compuerta inferior en el foso de succión de la toma de agua cruda.

Durante este periodo, se mantendrán operativos de abastecimiento de agua potable para hospitales y centros médicos.