Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 11:00

Potabilizadora de Chilibre: ¿A qué hora suspenderán el agua este sábado 16 de agosto?

Durante los trabajos en la potabilizadora de Chilibre, se mantendrán operativos de abastecimiento de agua potable para hospitales y centros médicos.

Trabajos de mantenimiento del IDAAN.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) suspenderá el servicio de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito desde las 10:00 p.m. de este sábado 16 hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto, debido a trabajos en la potabilizadora de Chilibre.

¿En qué consisten los trabajos del IDAAN?

Los trabajos en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre consistirán en la instalación de una compuerta inferior en el foso de succión de la toma de agua cruda.

Durante este periodo, se mantendrán operativos de abastecimiento de agua potable para hospitales y centros médicos.

