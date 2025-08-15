Nestlé reanudará compra de leche grado C a productores panameños, anuncia Mulino

El presidente José Raúl Mulino anunció que Nestlé reanudará la compra de leche grado C a productores nacionales, con un enfoque especial en las regiones de Azuero y Coclé.
Nestlé reanudará compra de leche grado C a productores
Según explicó el mandatario, la empresa podría destinar la leche a un nuevo producto, lo que representa un alivio inmediato para el sector lechero, tras la reciente suspensión de compras que generó preocupación entre los productores.
Mulino destacó el esfuerzo de Nestlé por evitar mayores tensiones en las zonas productoras y garantizar la continuidad de la actividad económica y el sustento de las familias dedicadas a la producción láctea.