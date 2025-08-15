San Miguelito Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 11:59

Ministerio Público busca a Noris Morales, desaparecida desde el 8 de agosto

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Noris Morales Alzamora, de 47 años.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía Regional de San Miguelito del Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Noris Morales Alzamora, de 47 años, quien fue vista por última vez el 8 de agosto de 2025 en El Valle de Urracá, distrito de San Miguelito.

Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada a los siguientes números de teléfono: 507-3312 / 507-3345 | 524-2520 / 512-2511 | 511-9339.

