Chagres Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 11:55

MiAmbiente detiene tala ilegal de cedro en Parque Nacional Chagres

MiAmbiente y la Policía detectaron tala ilegal de Cedro amargo en el Parque Nacional Chagres. Se inició proceso administrativo y denuncia ante el MP.

MiAmbiente detiene tala ilegal

MiAmbiente detiene tala ilegal

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), junto a unidades de la Policía Nacional, detectaron a tres personas realizando tala ilegal de Cedro amargo (Cedrela odorata) en el sector de la Cantera, Nuevo Caimitillo, dentro del Parque Nacional Chagres.

MiAmbiente y la Policía detectaron tala ilegal de Cedro amargo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955669565637054926&partner=&hide_thread=false

Ante la infracción ambiental, MiAmbiente informó que se ha iniciado un proceso administrativo contra los responsables y se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investigue el hecho y se determinen las sanciones correspondientes.

La acción busca proteger los recursos forestales y garantizar la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas de Panamá, recordando que la tala ilegal constituye un delito sancionable por la ley.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente y más de 200 voluntarios limpian Playa La Barqueta en Chiriquí

MiAmbiente libera 45 neonatos de tortugas carey y baula en San San Pond Sak

MiAmbiente rescata perezoso herido por descarga eléctrica en Colón

Recomendadas

Más Noticias