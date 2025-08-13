MiAmbiente detiene tala ilegal de cedro en Parque Nacional Chagres

Guardaparques del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) , junto a unidades de la Policía Nacional, detectaron a tres personas realizando tala ilegal de Cedro amargo (Cedrela odorata) en el sector de la Cantera, Nuevo Caimitillo, dentro del Parque Nacional Chagres.

Ante la infracción ambiental, MiAmbiente informó que se ha iniciado un proceso administrativo contra los responsables y se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investigue el hecho y se determinen las sanciones correspondientes.

La acción busca proteger los recursos forestales y garantizar la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas de Panamá, recordando que la tala ilegal constituye un delito sancionable por la ley.