MiAmbiente detiene tala ilegal de cedro en Parque Nacional Chagres

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), junto a unidades de la Policía Nacional, detectaron a tres personas realizando tala ilegal de Cedro amargo (Cedrela odorata) en el sector de la Cantera, Nuevo Caimitillo, dentro del Parque Nacional Chagres.
MiAmbiente y la Policía detectaron tala ilegal de Cedro amargo
Ante la infracción ambiental, MiAmbiente informó que se ha iniciado un proceso administrativo contra los responsables y se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investigue el hecho y se determinen las sanciones correspondientes.
La acción busca proteger los recursos forestales y garantizar la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas de Panamá, recordando que la tala ilegal constituye un delito sancionable por la ley.