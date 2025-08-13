Ministerio Público solicita colaboración para localizar a Irisbeth Solano por hurto agravado.

El Ministerio Público informó que se encuentra tras la búsqueda de Irisbeth Argelinas Solano Alfonso, requerida por hurto agravado en perjuicio de un PH en el distrito de Panamá.
