Ministerio Público solicita colaboración para localizar a Irisbeth Solano por hurto agravado

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico del Ministerio Público informó que se encuentra tras la búsqueda de Irisbeth Solano.

El Ministerio Público informó que se encuentra tras la búsqueda de Irisbeth Argelinas Solano Alfonso, requerida por hurto agravado en perjuicio de un PH en el distrito de Panamá.

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana indicó a la población que, si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los teléfonos: 520-1060, 520-1061 y 520-1058.

