MiAmbiente rescata a perezoso atacado por perros en Chilibre

Vecinos de la comunidad de Buenos Aires, en Chilibre, alertaron al Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) sobre un perezoso de tres dedos que había sido atacado por perros. De inmediato, el equipo de la sección de Biodiversidad acudió al lugar para atender la emergencia.

Durante la evaluación inicial, se constató que, aunque el animal no presentaba heridas externas visibles, había sufrido mordeduras, lo que implica un alto riesgo de lesiones internas o infecciones. Por ello, fue trasladado a la Clínica Veterinaria para Vida Silvestre de MiAmbiente, donde recibirá atención especializada para asegurar su pronta recuperación.

MiAmbiente rescató en Chilibre a un perezoso de tres dedos

Este caso resalta la importancia de la colaboración ciudadana en la protección de la fauna silvestre. La entidad reiteró su llamado a reportar cualquier situación que ponga en riesgo a los animales, recordando que algunas lesiones no son evidentes a simple vista pero pueden ser graves. La clínica de vida silvestre continúa desempeñando un papel clave en la rehabilitación y posterior reintroducción de especies a su hábitat natural.