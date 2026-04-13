Bocas del Toro Nacionales -  13 de abril de 2026 - 11:14

Realizan competencia de captura de pez león para proteger ecosistemas marinos en Bocas del Toro

La captura del pez león contó con el apoyo técnico de la Autoridad de los Recursos Acuáticos en Bocas del Toro.

Realizan competencia de captura de pez león en Toro.

Realizan competencia de captura de pez león en Toro.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con el objetivo de mitigar el impacto de una de las especies invasoras más agresivas de nuestras costas, se llevó a cabo en la provincia de Bocas del Toro una competencia de captura de pez león. Esta especie, al no poseer depredadores naturales en el Caribe panameño, representa una seria amenaza para la biodiversidad marina local.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detalló que la iniciativa no solo busca la conservación, sino que también ofrece incentivos económicos a los participantes de la comunidad. “Buzos y pescadores salieron desde tempranas horas para contribuir a esta acción que une la protección ambiental con el desarrollo local”, indicó la institución.

La actividad contó con el apoyo técnico de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), garantizando que las capturas se realicen bajo los estándares de seguridad y sostenibilidad necesarios.

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