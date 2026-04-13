Realizan competencia de captura de pez león para proteger ecosistemas marinos en Bocas del Toro

Realizan competencia de captura de pez león en Toro.

Por Ana Canto Con el objetivo de mitigar el impacto de una de las especies invasoras más agresivas de nuestras costas, se llevó a cabo en la provincia de Bocas del Toro una competencia de captura de pez león. Esta especie, al no poseer depredadores naturales en el Caribe panameño, representa una seria amenaza para la biodiversidad marina local.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detalló que la iniciativa no solo busca la conservación, sino que también ofrece incentivos económicos a los participantes de la comunidad. “Buzos y pescadores salieron desde tempranas horas para contribuir a esta acción que une la protección ambiental con el desarrollo local”, indicó la institución.

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