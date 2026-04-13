Realizan competencia de captura de pez león para proteger ecosistemas marinos en Bocas del Toro

Con el objetivo de mitigar el impacto de una de las especies invasoras más agresivas de nuestras costas, se llevó a cabo en la provincia de Bocas del Toro una competencia de captura de pez león. Esta especie, al no poseer depredadores naturales en el Caribe panameño, representa una seria amenaza para la biodiversidad marina local.
La actividad contó con el apoyo técnico de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), garantizando que las capturas se realicen bajo los estándares de seguridad y sostenibilidad necesarios.