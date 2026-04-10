MiAmbiente paraliza construcción en Marbella por descarga ilegal de sedimentos

Proyecto de construcción de Marbella. MiAmbiente

Por Ana Canto El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendió una denuncia ciudadana en un proyecto de construcción ubicado en la calle Jades, en el sector de Marbella, corregimiento de Bella Vista.

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Durante la inspección técnica, se detectó la descarga ilegal de aguas con sedimentos y sólidos directamente al sistema pluvial, lo que provocó la contaminación directa del río Matasnillo. Asimismo, los funcionarios evidenciaron malas prácticas en el manejo de residuos y el uso de estructuras de contención inadecuadas.

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