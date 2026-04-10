Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 17:18

MiAmbiente paraliza construcción en Marbella por descarga ilegal de sedimentos

MiAmbiente indicó que los responsables han sido citados para el próximo 15 de abril de 2026 en la Regional Metropolitana.

Proyecto de construcción de Marbella.

Proyecto de construcción de Marbella.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendió una denuncia ciudadana en un proyecto de construcción ubicado en la calle Jades, en el sector de Marbella, corregimiento de Bella Vista.

Durante la inspección técnica, se detectó la descarga ilegal de aguas con sedimentos y sólidos directamente al sistema pluvial, lo que provocó la contaminación directa del río Matasnillo. Asimismo, los funcionarios evidenciaron malas prácticas en el manejo de residuos y el uso de estructuras de contención inadecuadas.

Ante estos hallazgos, MiAmbiente ordenó las siguientes medidas de cumplimiento inmediato:

  • Paralización total de las actividades de construcción.
  • Limpieza del cauce afectado y taponamiento de la conexión ilegal.
  • Remoción y disposición correcta de los materiales contaminantes.

Los responsables han sido citados para el próximo 15 de abril de 2026 en la Regional Metropolitana de MiAmbiente, donde se les notificará el inicio del proceso administrativo sancionatorio. Por el momento, la empresa solo está autorizada para realizar labores de remediación y saneamiento en el sitio.

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