MiAmbiente paraliza construcción en Marbella por descarga ilegal de sedimentos

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendió una denuncia ciudadana en un proyecto de construcción ubicado en la calle Jades, en el sector de Marbella, corregimiento de Bella Vista.
Ante estos hallazgos, MiAmbiente ordenó las siguientes medidas de cumplimiento inmediato:
- Paralización total de las actividades de construcción.
- Limpieza del cauce afectado y taponamiento de la conexión ilegal.
- Remoción y disposición correcta de los materiales contaminantes.
Los responsables han sido citados para el próximo 15 de abril de 2026 en la Regional Metropolitana de MiAmbiente, donde se les notificará el inicio del proceso administrativo sancionatorio. Por el momento, la empresa solo está autorizada para realizar labores de remediación y saneamiento en el sitio.