Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 09:06

Incendio en Chepo fue controlado por guardaparques de MiAmbiente

Los guardaparques de MiAmbiente controlaron un incendio en Chepo y evitaron daños a viviendas cercanas.

Incendio en Chepo fue controlado por MiAmbiente

Incendio en Chepo fue controlado por MiAmbiente

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendieron un incendio registrado en horas de la madrugada en el distrito de Chepo.

Según informó la entidad, el fuego fue controlado y extinguido oportunamente, evitando su propagación hacia otras áreas.

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Incendio en Chepo fue controlado por MiAmbiente

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La rápida acción de los equipos permitió prevenir posibles daños a viviendas cercanas, reduciendo el riesgo para la población del sector.

Las autoridades reiteran la importancia de evitar prácticas que puedan generar incendios, especialmente durante condiciones climáticas que favorecen su propagación.

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