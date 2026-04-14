Incendio en Chepo fue controlado por guardaparques de MiAmbiente

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendieron un incendio registrado en horas de la madrugada en el distrito de Chepo.
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Incendio en Chepo fue controlado por MiAmbiente
La rápida acción de los equipos permitió prevenir posibles daños a viviendas cercanas, reduciendo el riesgo para la población del sector.
Las autoridades reiteran la importancia de evitar prácticas que puedan generar incendios, especialmente durante condiciones climáticas que favorecen su propagación.