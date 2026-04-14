Incendio en Chepo fue controlado por guardaparques de MiAmbiente

Guardaparques del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) atendieron un incendio registrado en horas de la madrugada en el distrito de Chepo.

Según informó la entidad, el fuego fue controlado y extinguido oportunamente, evitando su propagación hacia otras áreas.

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Incendio en Chepo fue controlado por MiAmbiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044051315425222976?s=20&partner=&hide_thread=false Guardaparques de @MiAmbientePma atendieron un incendio registrado en horas de la madrugada en el sector de Chepo.

El fuego fue controlado y extinguido, evitando su propagación y posibles afectaciones a viviendas cercanas, destacó la entidad. pic.twitter.com/7G6mKQvYFl — Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026

La rápida acción de los equipos permitió prevenir posibles daños a viviendas cercanas, reduciendo el riesgo para la población del sector.

Las autoridades reiteran la importancia de evitar prácticas que puedan generar incendios, especialmente durante condiciones climáticas que favorecen su propagación.