Transportistas alertan crisis por alto costo del combustible

Transportistas en Panamá advierten sobre una crisis en el sector debido al aumento del costo del combustible, situación que —aseguran— está afectando directamente su rentabilidad y la cadena de abastecimiento.

Transportistas: “Gasté 900 dólares en un día”

Hernán Cortés, transportista de Tierras Altas, relató el impacto que enfrenta: “900 dólares tiré ayer en combustible, sin sacar el chofer. Para llevar comida a la ciudad yo necesito 1,000 dólares”. El conductor explicó que los altos costos están siendo asumidos principalmente por transportistas y productores.

Caída en el consumo y presión en los fletes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044022540482330968?s=20&partner=&hide_thread=false Hernán Cortés, transportista de Tierras Altas, explicó que existe una crisis, la cual se refleja en el poco consumo, y si se aumentan los costos de los fletes las ventas dismuirán. Señaló que no han logrado tener un acercamiento con el Gobierno para analizar alternativas. pic.twitter.com/ynAzUCbfWQ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026

Cortés advirtió que la situación también se refleja en una disminución del consumo, ya que un posible aumento en los fletes podría reducir aún más las ventas. “Si aumentamos los costos de transporte, las ventas disminuirán”, señaló.

Piden inclusión y diálogo

Los transportistas manifestaron su preocupación por no estar incluidos en algunos programas de apoyo, como el subsidio al combustible, pese a su alto consumo semanal.

Además, indicaron que no han logrado establecer un acercamiento con el Gobierno para buscar soluciones.

Ante este escenario, el sector no descarta medidas más drásticas. “Se nos están acabando los recursos y no vamos a tener de otra que parar”, advirtió Cortés.