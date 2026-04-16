Gobierno explica el subsidio de combustible y anuncia nuevos sectores beneficiados

Durante la conferencia de prensa de este jueves 16 de abril, el presidente José Raúl Mulino y el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, brindaron detalles sobre el subsidio de combustible que rige para el transporte selectivo y colectivo desde el pasado 15 de abril.

Las autoridades enfatizaron que el beneficio opera bajo un tope semanal que varía según la categoría del vehículo, ya sea taxi o colegial. Fábrega reconoció que el cálculo del tope ha generado algunas complicaciones técnicas, debido a que el monto subsidiado varía dependiendo de si el usuario utiliza una o varias estaciones de servicio.

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Para garantizar la estabilidad en la tarifa del transporte público, la AIG explicó que la metodología actual se basa en el monto económico y no en el litraje, lo que permite monitorear el comportamiento de las transacciones antes de realizar ajustes definitivos en los topes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2044785936530051501&partner=&hide_thread=false "Insto a todos los transportistas a inscribirse a través de la plataforma Panamá Conecta, para acceder al beneficio mantener los precios de los fletes y los alimentos, el que no se inscribe es porque no quiere. Me preocupa que se diga que no estamos haciendo absolutamente nada,… pic.twitter.com/yTRKI4uGtO — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

El mandatario panameño subrayó que mantener estos precios fijos representa un sacrificio fiscal considerable para el Estado, pero es una medida necesaria para evitar que el incremento en los hidrocarburos se traslade al costo de los alimentos y al pasaje de los ciudadanos mientras persista la crisis internacional.

Por otro lado, el ministro Orillac anunció que a partir de este viernes 17 de abril se incorporarán al beneficio los sectores de pesca artesanal, pesca comercial y transporte de alimentos.

Para todos los sectores beneficiados, los precios fijos por litro se mantienen en B/. 0.88 para la gasolina de 91 octanos, B/. 0.90 para el diésel bajo en azufre y B/. 1.00 para la gasolina de 95 octanos.

Estas tarifas buscan blindar la cadena de suministros y asegurar que los productos básicos lleguen a la mesa del panameño sin incrementos derivados del flete.