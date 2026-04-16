Detienen a hondureño solicitado por EE.UU. por narcotráfico en Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de conspiración y narcotráfico, fue detectado por unidades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Contenido relacionado: CSS paga este viernes 17 de abril: jubilados reciben bono de $50 y su segunda quincena
Orden de arresto vigente desde febrero de 2026
Durante el proceso de verificación, las autoridades confirmaron que el ciudadano mantenía una orden de arresto vigente emitida en febrero de 2026 por un tribunal federal de Estados Unidos, específicamente del Distrito Este de Texas.
Remitido a Interpol para proceso internacional
Tras la detección, el hombre fue remitido a la Interpol, entidad encargada de coordinar los trámites correspondientes bajo los mecanismos de cooperación internacional.
Panamá como punto clave de control migratorio
Este caso resalta nuevamente la importancia del Aeropuerto de Tocumen como punto estratégico para la detección de personas requeridas por la justicia internacional, gracias a los sistemas de verificación migratoria y cooperación entre países.
El ciudadano permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes, que podrían incluir su extradición a Estados Unidos.