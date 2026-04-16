Detienen a hondureño solicitado por EE.UU. por narcotráfico en Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de conspiración y narcotráfico, fue detectado por unidades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El individuo fue retenido durante los controles migratorios cuando se disponía a continuar su itinerario con destino final hacia El Salvador.

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Orden de arresto vigente desde febrero de 2026

Durante el proceso de verificación, las autoridades confirmaron que el ciudadano mantenía una orden de arresto vigente emitida en febrero de 2026 por un tribunal federal de Estados Unidos, específicamente del Distrito Este de Texas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044773680417255542?s=20&partner=&hide_thread=false Unidades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tocumen detectaron a un hondureño de 44 años, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de conspiración y narcotráfico.



Su destino final era El Salvador y fue remitido a Interpol para los trámites… pic.twitter.com/8zLRIKtsl5 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

Remitido a Interpol para proceso internacional

Tras la detección, el hombre fue remitido a la Interpol, entidad encargada de coordinar los trámites correspondientes bajo los mecanismos de cooperación internacional.

Panamá como punto clave de control migratorio

Este caso resalta nuevamente la importancia del Aeropuerto de Tocumen como punto estratégico para la detección de personas requeridas por la justicia internacional, gracias a los sistemas de verificación migratoria y cooperación entre países.

El ciudadano permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes, que podrían incluir su extradición a Estados Unidos.