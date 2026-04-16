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Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 16 de abril de 2016

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, habló sobre los roces entre la Contraloría General y el Ministerio Público a raíz de lo ocurrido en la Fiscalía Anticorrupción, donde una diligencia de entrevista a auditores fue interrumpida por el contralor Anel Flores y otros funcionarios.

Mulino también habló sobre el subsidio al combustible para transportistas, la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias, construcción de puentes zarzos, entre otros temas.