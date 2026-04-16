Panamá y La Haya impulsan conferencia sobre Tratado de Neutralidad del Canal

Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Panamá y la Academia de Derecho Internacional de La Haya avanzan en la organización de una conferencia sobre el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, como parte de los esfuerzos por fortalecer la cooperación académica en materia jurídica.

El anuncio se dio en el marco de la visita oficial a los Países Bajos del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez.

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Reunión en el Palacio de La Paz

Durante su agenda, el ministro fue recibido por Jean-Marc Thouvenin, secretario general de la Academia, en el emblemático Palacio de la Paz, en la ciudad de La Haya.

En el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia del Derecho Internacional como base para la convivencia entre los Estados.

Cursos y cooperación académica

Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá @Cancillería

Entre los principales puntos abordados, se discutió:

La realización de cursos especializados de la Academia en Panamá

El fortalecimiento de los lazos institucionales

La promoción de actividades académicas conjuntas

Estas iniciativas buscan ampliar la formación de profesionales panameños en áreas clave del Derecho Internacional, tanto público como privado.

Enfoque en el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Uno de los ejes centrales fue la organización de una conferencia dedicada al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, considerado un instrumento fundamental para garantizar la operación y seguridad de la vía interoceánica.

Oportunidades para profesionales panameños

El canciller destacó que esta cooperación abre nuevas oportunidades para abogados y especialistas panameños, incluyendo acceso a becas y programas de formación internacional.

“Panamá sigue consolidando su prestigio internacional a través de la educación y el respeto a las normas que rigen la convivencia entre los Estados”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.