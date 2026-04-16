Presidente Mulino responde a polémica entre contralor y procurador: "deben seguir trabajando"

El presidente de la República , José Raúl Mulino, se pronunció sobre la polémica surgida entre el contralor general y el procurador, en medio de cuestionamientos por actuaciones recientes entre ambas entidades.

Durante su intervención, el mandatario evitó profundizar en el conflicto y reiteró su respeto por la independencia de los órganos del Estado.

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Presidente Mulino: Reconoce trabajo del contralor y pide resultados

El presidente también valoró la gestión de la Contraloría General de la República, señalando que ha avanzado en la organización de las finanzas públicas y la entrega de auditorías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044784566552953084?s=20&partner=&hide_thread=false "El Contralor de la República ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo para poner las cuentas al día, entregar las auditorías y llevar la casa en orden", @JoseRaulMulino, presidente de la República de Panamá. pic.twitter.com/bKzDS5bf9u — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

Indicó que su Gobierno ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, por lo que espera respuestas de las autoridades competentes.

“El Contralor ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo para poner las cuentas al día”, afirmó. “El Contralor ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo para poner las cuentas al día”, afirmó.

Evita emitir juicios sobre conflicto específico

Consultado sobre la actuación de funcionarios de la Contraloría en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, el mandatario fue enfático: “No voy a emitir un juicio de valor sobre esos temas”, respondió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044784711516483687?s=20&partner=&hide_thread=false "He sido respetuoso de estos temas. Nadie puede levantar el dedo y decir: El Presidente está persiguiendo a fulano y mengano, el que tiene un lío es porque se lo buscó y comparto el enorme sentimiento de impunidad y selectividad, según el período de gobierno en el que actuaron… pic.twitter.com/YY9IuEOQfT — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

Pide diálogo entre ambas autoridades

Mulino reveló que ha conversado por separado con ambos funcionarios involucrados en la controversia y les ha solicitado buscar entendimientos.

“He pedido que allanen las diferencias que haya que allanar y sigan trabajando”, señaló.