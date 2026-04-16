Presidente Mulino responde a polémica entre contralor y procurador: "deben seguir trabajando"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la polémica surgida entre el contralor general y el procurador, en medio de cuestionamientos por actuaciones recientes entre ambas entidades.
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Presidente Mulino: Reconoce trabajo del contralor y pide resultados
El presidente también valoró la gestión de la Contraloría General de la República, señalando que ha avanzado en la organización de las finanzas públicas y la entrega de auditorías.
Indicó que su Gobierno ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, por lo que espera respuestas de las autoridades competentes.
Evita emitir juicios sobre conflicto específico
Consultado sobre la actuación de funcionarios de la Contraloría en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, el mandatario fue enfático: “No voy a emitir un juicio de valor sobre esos temas”, respondió.
Pide diálogo entre ambas autoridades
Mulino reveló que ha conversado por separado con ambos funcionarios involucrados en la controversia y les ha solicitado buscar entendimientos.
“He pedido que allanen las diferencias que haya que allanar y sigan trabajando”, señaló.