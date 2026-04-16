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Presidente Mulino pidió al procurador de la Nación y al contralor "que allanen las diferencias"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, evitó emitir juicios con relación a la controversia entre el Ministerio Público y la Contraloría de la República, sin embargo, indicó que habló con los titulares de ambas entidades y les pidió que “allanen las diferencias que haya que allanar”. También se refirió a la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral y la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional que ha tenido que vetar por falta de sustento financiero.