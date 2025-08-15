PGN investiga muerte de paciente en el Hospital Nicolás Solano por posible negligencia médica

La Procuraduría General de la Nación ( PGN ) informó que la Fiscalía Regional de Panamá Oeste inició de oficio una investigación por la muerte de un hombre ocurrida el 13 de agosto en la sala de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

PGN investiga muerte de paciente en el Hospital Nicolás Solano

#PanamáOeste | La Fiscalía Regional inició investigación de oficio por la muerte de un hombre, ocurrida el 13 de agosto de 2025 en la sala de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, La Chorrera. #PGNInforma pic.twitter.com/XUUgxJmOFq — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 15, 2025

El caso surge luego de que se denunciara una presunta negligencia médica relacionada con el fallecimiento de Marvin Antonio Rodríguez Reyes, de 47 años, quien había acudido al hospital en busca de atención médica.

Las autoridades indicaron que las investigaciones se desarrollarán para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar si existió responsabilidad por parte del personal médico. La PGN reiteró su compromiso con la transparencia y la justicia, garantizando que se agotarán todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.