Hospital Nicolás Solano: hombre fallece mientras esperaba atención médica

Un hombre de 47 años falleció la noche del miércoles en la sala de espera del Hospital Nicolás A. Solano , en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, mientras aguardaba atención médica en el área de urgencias.

Según el testimonio de un familiar, el paciente llegó al centro hospitalario alrededor de las 8:00 p.m., momento en el que fue orientado a esperar su turno en la sala, tras una breve interacción con un médico que indicó que realizaría sus propios exámenes.

Un hombre de 47 años llegó al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, pero murió en la sala de espera mientras aguardaba por atención médica, un familiar brindó su testimonio de cómo fueron sus últimas horas de vida implorando por un servicio. pic.twitter.com/ghzFDsYw — Telemetro Reporta (@TReporta) August 15, 2025

El familiar relató que la primera atención parcial se dio tres horas después, cuando le colocaron una venoclisis. Sin embargo, el hombre permaneció recostado en una banca, debilitándose progresivamente, hasta que perdió la vida sin recibir evaluación médica completa.

"Se acercaba para que lo fueran a ver y nadie lo atendía. Allí murió mi hermano", expresó el pariente visiblemente afectado.

Hasta el momento, las autoridades del hospital no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, que ha generado indignación en redes sociales y llamados a revisar los protocolos de atención en el sistema de salud pública.