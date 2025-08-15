Acodeco intensifica verificación de precios en cajas: detecta fallas en 92 establecimientos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) realiza verificaciones periódicas de escáneres en comercios del país para garantizar que los precios exhibidos en anaqueles o envases coincidan con los registrados en las cajas.

Entre enero y junio de 2025, se efectuaron 235 pruebas en igual número de establecimientos, de las cuales 92 no cumplieron con las normas técnicas. Durante estas inspecciones, se detectan productos con bajo cargo a favor del consumidor y con sobre cargo en contra del comprador, así como coincidencias o diferencias en los precios anunciados y los cobrados.

En este periodo, 25 sanciones en primera instancia sumaron un total de B/.6,945.00 a diferentes agentes económicos en todo el país, por imprecisiones en los escáneres de las cajas.

Recomendaciones de Acodeco a los consumidores:

Verificar que los precios de los productos estén visibles en el anaquel, envase o letrero.

Revisar el precio registrado en la caja al momento de la compra.

Si existen dos precios, el menor debe ser cobrado.

Denunciar precios mayores al exhibido a través de WhatsApp 6330-3333 o la Línea de Atención Ciudadana 311.

Las denuncias son anónimas, pero deben incluir descripción de la falta, nombre y ubicación exacta del establecimiento.

Se recomienda, de ser posible, tomar una foto del precio del producto en el anaquel para comparar con el registrado en la caja.

Con estas acciones, Acodeco busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar transparencia en las transacciones comerciales en Panamá.