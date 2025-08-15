MITRADEL continúa reclutando personal para la nueva justicia comunitaria en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), en conjunto con el Ministerio de Gobierno (MINGOB), informó que continúa esta semana el reclutamiento focalizado para la contratación de personal que desempeñará funciones en la nueva justicia comunitaria a nivel nacional.

Para la provincia de Panamá se han destinado 200 plazas, entre ellas: jueces de paz, secretarios judiciales, oficinistas y notificadores. Los candidatos seleccionados serán personas con hojas de vida que acrediten cualidades específicas, capacitación, vocación de servicio y méritos.

La directora Nacional de Empleo, Karlina Juliao, destacó que todos los participantes en este proceso han aplicado a través de la bolsa de empleo del MITRADEL, un servicio público y gratuito que garantiza una selección completamente transparente.

El proceso de selección se desarrollará en todo el país y estará sujeto a la cantidad de corregimientos de cada distrito por provincia. Las próximas jornadas de reclutamiento focalizado se llevarán a cabo en Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste, siguiendo un cronograma de trabajo en coordinación con el Mingob.