MITRADEL anuncia nuevas oportunidades de empleo para La Chorrera.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, reiteró ante el Concejo Municipal de La Chorrera el compromiso de la entidad con el bienestar de los panameños, en especial de la comunidad chorrerana, y su disposición de trabajar de la mano con la población para generar nuevas oportunidades laborales.
La ministra anunció que en aproximadamente 40 días estará disponible la nueva plataforma de la Bolsa de Empleo, que permitirá a ciudadanos y empresas acceder de manera ágil y directa a vacantes en distintos sectores productivos.
Además, informó que en los próximos días se organizará una reunión entre los representantes, la directora de Empleo y el equipo del Departamento de Intermediación Laboral (DILA), con el objetivo de capacitar a concejales y usuarios en el uso efectivo de esta herramienta.