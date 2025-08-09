MITRADEL anuncia nuevas oportunidades de empleo para La Chorrera.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), Jackeline Muñoz, reiteró ante el Concejo Municipal de La Chorrera el compromiso de la entidad con el bienestar de los panameños, en especial de la comunidad chorrerana, y su disposición de trabajar de la mano con la población para generar nuevas oportunidades laborales.

“Estamos convencidos de que el diálogo es el mejor vehículo para construir consensos y alcanzar resultados positivos. En ese espíritu, seguimos trabajando para abrir nuevas puertas de empleo y mejorar las condiciones laborales”, aseguró la ministra.

La ministra anunció que en aproximadamente 40 días estará disponible la nueva plataforma de la Bolsa de Empleo, que permitirá a ciudadanos y empresas acceder de manera ágil y directa a vacantes en distintos sectores productivos.

Además, informó que en los próximos días se organizará una reunión entre los representantes, la directora de Empleo y el equipo del Departamento de Intermediación Laboral (DILA), con el objetivo de capacitar a concejales y usuarios en el uso efectivo de esta herramienta.