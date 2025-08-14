Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 15:12

Fin de semana de Agroferias: este viernes y sábado se realizarán en varios puntos del país

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el viernes 15 y sábado 16 de agosto a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 15 y sábado 16 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del viernes 15 y sábado 16 de agosto

Agroferias del viernes 15 de agosto

Panamá Oeste

  • Cuadro de Valle de Sol, corregimiento de Arraiján, cabecera.

Coclé

  • Casa comunal El Cortezo, corregimiento de La Toza, distrito de Natán.

Veraguas

  • Junta Comunal La Garceana, distrito de Montijo.
  • Casa comunal de El Rincón de Las Palmas, distrito de Las Palmas.

Los Santos

  • Campo de juego de Los Osorios, corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas.

Herrera

  • Parque San Pedro (barrio de La Dormidera) corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

Panamá Este

  • Comunidad de Pueblo Nuevo y comunidad de Bethel, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Progreso, distrito de Barú.

Agroferias del sábado 16 de agosto

Chiriquí

  • Terrenos de la feria, distrito de David.

Panamá

  • Comunidades de las islas de Otoque Oriente y Occidente, distrito de Taboga.

Los Santos

  • Predios de la Cooperativa Avance R.L., corregimiento de La Villa de Los Santos.
