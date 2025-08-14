Fin de semana de Agroferias: este viernes y sábado se realizarán en varios puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 15 y sábado 16 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Cuadro de Valle de Sol, corregimiento de Arraiján, cabecera.
Coclé
- Casa comunal El Cortezo, corregimiento de La Toza, distrito de Natán.
Veraguas
- Junta Comunal La Garceana, distrito de Montijo.
- Casa comunal de El Rincón de Las Palmas, distrito de Las Palmas.
Los Santos
- Campo de juego de Los Osorios, corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas.
Herrera
- Parque San Pedro (barrio de La Dormidera) corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.
Panamá Este
- Comunidad de Pueblo Nuevo y comunidad de Bethel, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha comunal de Progreso, distrito de Barú.
Agroferias del sábado 16 de agosto
Chiriquí
- Terrenos de la feria, distrito de David.
Panamá
- Comunidades de las islas de Otoque Oriente y Occidente, distrito de Taboga.
Los Santos
- Predios de la Cooperativa Avance R.L., corregimiento de La Villa de Los Santos.