PASE-U 2do pago: IFARHU explica entrega a estudiantes afectados por el paro docente

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que los estudiantes que no recibieron todas las clases debido a la huelga docente de hace unos meses sí recibirán el pago del PASE-U .

Para ello, la entidad mantiene conversaciones con el Ministerio de Educación (MEDUCA) con el fin de estimar cuántos estudiantes accederán al beneficio, una vez recuperen el contenido académico pendiente del primer trimestre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: IFARHU, 2do pago PASE-U: ¿se entregará mediante cheques o ACH?

Godoy señaló que también se evalúan nuevos requisitos, tras detectar inconsistencias en nombres, cédulas y pasaportes durante el primer pago realizado en junio.

"Inicialmente este programa se daba con calificaciones. Nosotros tenemos que rendir cuenta de los recursos. Este programa PASE-U representa más de 50 % de los recursos que dispone la institución (...). Tenemos que ver cómo mejoramos la calidad de la educación", destacó el director.

El segundo pago del PASE-U podría realizarse a finales de septiembre.