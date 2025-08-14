PASE-U 2do pago: IFARHU explica entrega a estudiantes afectados por el paro docente

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que los estudiantes que no recibieron todas las clases debido a la huelga docente de hace unos meses sí recibirán el pago del PASE-U.
Le podría interesar: IFARHU, 2do pago PASE-U: ¿se entregará mediante cheques o ACH?
Godoy señaló que también se evalúan nuevos requisitos, tras detectar inconsistencias en nombres, cédulas y pasaportes durante el primer pago realizado en junio.
"Inicialmente este programa se daba con calificaciones. Nosotros tenemos que rendir cuenta de los recursos. Este programa PASE-U representa más de 50 % de los recursos que dispone la institución (...). Tenemos que ver cómo mejoramos la calidad de la educación", destacó el director.
El segundo pago del PASE-U podría realizarse a finales de septiembre.