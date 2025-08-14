Veraguas Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 17:56

Hospital de Soná de la CSS realizó su primera cirugía de trombólisis cerebral

El Hospital Dr. Ezequiel Abadía de la CSS, en Soná, provincia de Veraguas, atiende a más de 70 mil personas en la región.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, provincia de Veraguas, realizó con éxito su primera trombólisis cerebral, salvando la vida de un paciente de 75 años. La trombólisis es un tratamiento que utiliza medicamentos para disolver coágulos que bloquean el flujo sanguíneo al cerebro en casos de accidente cerebrovascular isquémico.

El Dr. Saúl Torres Domínguez, urgenciólogo de la Caja de Seguro Social (CSS) en Soná, destacó que la intervención oportuna permitió al paciente recuperar la función neurológica rápidamente.

“Lo más impresionante fue su respuesta clínica. A los 45 minutos del inicio de la infusión, comenzó a hablar con claridad, recuperó la fuerza en su lado izquierdo y su expresión facial se normalizó. Fue una recuperación que podemos catalogar como milagrosa, pero que responde al protocolo y a la atención oportuna”, detalló.

Este logro evidencia que el hospital, que atiende a más de 70 mil personas en la región, está capacitado para brindar tratamientos de alta complejidad en el interior del país.

