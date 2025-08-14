Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 07:41

PASE-U 2025: MEDUCA e IFARHU revisan requisitos para el 2do pago

El IFARHU pagará el segundo desembolso del PASE-U a 80% de estudiantes; el resto cobrará tras validar asistencia y notas.



MEDUCA e IFARHU revisarán el PASE-U

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se realizará, en su primera fase, para el 80% de los estudiantes beneficiarios.

Este grupo incluye a quienes mantuvieron asistencia regular y no registraron afectaciones en su calendario escolar durante la reciente huelga docente. El 20% restante recibirá el pago en una fecha posterior, una vez el Ministerio de Educación (Meduca) entregue los informes que certifiquen la recuperación de clases y la calificación del primer trimestre.

“En la ejecución del primer pago detectamos un sinnúmero de inconsistencias, desde errores en nombres y cédulas hasta registros duplicados. No queremos que los mismos estudiantes que tuvieron problemas para cobrar en la primera fase vuelvan a quedar fuera en esta segunda”, señaló la entidad.

IFARHU evalúa el impacto del programa

La institución también confirmó que se encuentra en proceso de revisión de la efectividad del PASE-U junto al Meduca. El objetivo es garantizar que el beneficio cumpla con su propósito original: reducir la deserción escolar y mejorar la calidad de la educación.

"Este programa representa más del 50% del presupuesto de la institución. Es un momento prudente para revalorar su impacto, ya que inicialmente estaba ligado al rendimiento académico, y debemos rendir cuentas sobre su verdadero alcance", recalcó el IFARHU.

Requisito clave: asistencia a clases

El PASE-U exige que los estudiantes mantengan una asistencia regular como condición principal para recibir el beneficio. Solo quienes cumplan con este requisito podrán cobrar el desembolso de forma inmediata.

