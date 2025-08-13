IFARHU, 2do pago PASE-U: ¿se entregará mediante cheques o ACH?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que trabaja en la implementación de pagos vía ACH para todos los estudiantes beneficiarios del PASE-U , con el objetivo de digitalizar los desembolsos y garantizar la trazabilidad de estos beneficios.

Este pago, correspondiente al incentivo por asistencia, se otorgará al 80 % de los estudiantes que sí recibieron clases durante la paralización de docentes ocurrida hace dos meses. El 20 % restante, que no recibió clases, deberá recuperar el contenido académico pendiente del primer trimestre antes de recibir el desembolso.

Le podría interesar: PASE-U 2025: IFARHU realizará el 2do pago al 80% de estudiantes con clases regulares

IFARHU anuncia apertura del Concurso General de Becas

El director del IFARHU también confirmó que en 2026 se abrirá el Concurso General de Becas, luego de que el correspondiente a este año fue suspendido por la grave crisis financiera de los últimos años, en la que se otorgaron más becas de las que el presupuesto permitía.

Previo a su convocatoria, se analizará la disponibilidad presupuestaria para garantizar su sostenibilidad, ya que existen programas prioritarios como las becas de puesto distinguido.