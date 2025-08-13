Diputado Luis Eduardo Camacho es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional

Diputado Luis Eduardo Camacho es el presidente de la Comisión de Gobierno.

El diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho , fue electo presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional con 5 votos a favor. La diputada independiente Janine Prado, postulada al cargo, obtuvo 4 votos.

El diputado Didiano Pinilla fue electo vicepresidente de la Comisión y el diputado Raphael Buchanan asumió como secretario.

La Comisión de Gobierno está integrada por los diputados: Roberto Zúñiga, Jairo Salazar, Luis Eduardo Camacho, Luis Duke, Didiano Pinilla, Raphael Buchanan, Janine Prado, Shirley Castañeda y José Pérez Barboni.

Por otro lado, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional será presidida por la diputada de la Coalición Vamos, Walkiria Chandler.

La diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda, fue electa presidenta de la Comisión de Comunicación y Transporte. El diputado Rogelio Revello asumirá como vicepresidente y el diputado Manuel Cheng como secretario.