Dana Castañeda será la nueva presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional

Con cinco votos a favor, la diputada Dana Castañeda, del partido Realizando Metas, fue elegida para presidir la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Por su parte, el diputado independiente Augusto Palacios obtuvo cuatro votos.
Le podría interesar: IFARHU: Comisión de Educación crea subcomisión para analizar reformas
Comisiones instaladas en la Asamblea Nacional
- Comisión de Asuntos Indígenas, que será presidida por el diputado Roberto Archibold.
- Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia estará encabezada por la diputada independiente Alexandra Brenes.
- Comisión de Presupuesto: presidida por el diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático.
- Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: presidida por el diputado Edwin Vergara como presidente de la instancia.
- Comisión de Asuntos Agropecuarios tendrá como presidente al diputado Orlando Carrasquilla.
- Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal será presidida por el diputado José Pérez Barboni.
- Comisión de Presupuesto tendrá como presidente al diputado Eduardo Vásquez.