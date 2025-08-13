IFARHU: Comisión de Educación crea subcomisión para analizar reformas

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión de trabajo destinada a analizar varios proyectos de ley relacionados con becas y auxilios económicos en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) .

Entre los proyectos a estudiar se incluyen:

Proyecto de Ley 33 : Otorgamiento de becas.

: Otorgamiento de becas. Proyecto de Ley 34 : Prohíbe que funcionarios de alto mando, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, accedan a auxilios económicos.

: Prohíbe que funcionarios de alto mando, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, accedan a auxilios económicos. Proyecto 75 : Modificación de la Ley 1 de 11 de enero de 1965, que crea el IFARHU.

: Modificación de la Ley 1 de 11 de enero de 1965, que crea el IFARHU. Ley 103: Modificación y adición de artículos a la Ley Orgánica del IFARHU.

La subcomisión estará integrada por las diputadas Graciela Hernández, Gertrudis Rodríguez y Yuzaida Marín, quienes tendrán la tarea de examinar los proyectos y emitir recomendaciones para su posible aprobación en el pleno de la Asamblea.

Esta medida busca garantizar un análisis más detallado de las reformas, asegurando transparencia y ajustes que fortalezcan la gestión de becas y auxilios económicos en el país.