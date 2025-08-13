IFARHU anuncia cierre de oficinas este viernes por la fundación de Panamá la Vieja

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que este viernes 15 de agosto las oficinas de la sede central, Panamá Norte y 24 de Diciembre permanecerán cerradas por la celebración de los 506 años de la fundación de Panamá La Vieja.

Las labores se reanudarán el lunes 18 de agosto, en su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ese mismo día, los estudiantes de los centros educativos del distrito de Panamá no tendrán clases, en conmemoración de esta fecha histórica.

¿Cuándo fue fundada Panamá La Vieja?

La antigua ciudad de Panamá La Vieja fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el español Pedrarias Dávila, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Es considerada el primer asentamiento europeo en la costa pacífica del continente americano.

Actualmente, en la zona de Panamá Viejo, parte de la ciudad de Panamá donde se ubica el sitio arqueológico, se conservan las ruinas de lo que fueron las Casas Reales, la Catedral, la Plaza Mayor, la Iglesia y Convento de La Merced, el Hospital San Juan de Dios, el Puente del Rey, entre otras construcciones históricas.