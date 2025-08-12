Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 11:42

Gran Agroferia del IMA en Merca Panamá, será el domingo 17 de agosto 2025

IMA invita a la Gran Agroferia el 17 de agosto en Merca Panamá, con productos frescos, artesanías y apoyo a la producción local.

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) invita a todos los panameños a la Gran Agroferia que se realizará el domingo 17 de agosto de 2025, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en Merca Panamá (entre los estacionamientos de la Nave Volcán y Cerro Punta).

En esta feria, los visitantes podrán encontrar:

  • Arroz y productos del IMA
  • Productos cárnicos variados
  • Frutas y vegetales frescos
  • Deliciosas comidas, postres y artesanías

IMA anuncia Gran Agroferia en Merca Panamá

Participarán instituciones públicas, empresas privadas y emprendedores locales ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios para toda la familia.

Los organizadores resaltan que esta es una oportunidad única para apoyar lo local y llevar a casa productos frescos y de calidad, todo en un solo lugar. La feria busca impulsar la economía local, fomentar el consumo de productos panameños y acercar a los consumidores a la producción nacional.

