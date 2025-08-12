Gran Agroferia del IMA en Merca Panamá, será el domingo 17 de agosto 2025

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) invita a todos los panameños a la Gran Agroferia que se realizará el domingo 17 de agosto de 2025, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en Merca Panamá (entre los estacionamientos de la Nave Volcán y Cerro Punta).
En esta feria, los visitantes podrán encontrar:
- Arroz y productos del IMA
- Productos cárnicos variados
- Frutas y vegetales frescos
- Deliciosas comidas, postres y artesanías
Participarán instituciones públicas, empresas privadas y emprendedores locales ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios para toda la familia.
Los organizadores resaltan que esta es una oportunidad única para apoyar lo local y llevar a casa productos frescos y de calidad, todo en un solo lugar. La feria busca impulsar la economía local, fomentar el consumo de productos panameños y acercar a los consumidores a la producción nacional.