Merca Panamá celebra "Merca Feria" con productos frescos y baratos

Este domingo 17 de agosto, el mercado Merca Panamá abrirá sus puertas para la “Merca Feria”, un evento que se desarrollará de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y donde los asistentes podrán encontrar frutas de temporada, vegetales, legumbres y productos cárnicos a precios accesibles.

Merca Panamá realizará la “Merca Feria” este domingo

En Merca Panamá se llevará a cabo este domingo 17 de agosto la "Merca Feria" en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., donde los consumidores podrán adquirir frutas de temporada, vegetales, legumbres y productos cárnicos a precios accesibles.Además, participarán compañías de… pic.twitter.com/QgSUMhkm8u — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2025

Además de la oferta agroalimentaria, la actividad contará con la participación de compañías de automóviles y entidades públicas, brindando información y servicios a los visitantes.

La iniciativa busca acercar a la población productos frescos directamente del productor al consumidor, promoviendo así el consumo local y el ahorro familiar.