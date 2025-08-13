Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 13:28

Merca Panamá celebra "Merca Feria" con productos frescos y baratos

Este domingo 17 de agosto, Merca Panamá ofrece frutas, vegetales y carnes a precios bajos en la “Merca Feria” de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este domingo 17 de agosto, el mercado Merca Panamá abrirá sus puertas para la “Merca Feria”, un evento que se desarrollará de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y donde los asistentes podrán encontrar frutas de temporada, vegetales, legumbres y productos cárnicos a precios accesibles.

Además de la oferta agroalimentaria, la actividad contará con la participación de compañías de automóviles y entidades públicas, brindando información y servicios a los visitantes.

La iniciativa busca acercar a la población productos frescos directamente del productor al consumidor, promoviendo así el consumo local y el ahorro familiar.

