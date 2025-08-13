Feriado del 15 de agosto en Panamá: quiénes tienen día libre

Feriado del 15 de agosto en Panamá

El próximo viernes 15 de agosto de 2025 será día libre únicamente para ciertos sectores en la ciudad de Panamá, ya que se conmemora la Fundación de Panamá La Vieja, ocurrida en 1519.

La fecha, de carácter cívico y local, no es un feriado nacional, por lo que los trabajadores del resto del país deberán laborar normalmente, salvo que su empleador otorgue el día libre de forma voluntaria.

¿Por feriado del 15 de agosto, quiénes descansan?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1955635591561011637&partner=&hide_thread=false ¡Imperdible! Habrá entrada gratuita a Panamá La Vieja el viernes 15 de agostohttps://t.co/vg3qrpydvM — Telemetro (@Telemetro) August 13, 2025

En el distrito capital estarán libres:

Docentes y estudiantes de centros escolares oficiales y particulares.

Funcionarios públicos por el cierre de las instituciones estatales en la ciudad.

Las celebraciones incluirán actividades culturales, recorridos históricos y eventos organizados por el Patronato de Panamá Viejo y el Municipio de Panamá.