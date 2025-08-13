Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 14:40

MINSA amplía la búsqueda en línea de medicamentos a más regiones

El MINSA informó que se ha incorporado a Los Santos, Herrera, Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste en la plataforma de búsqueda en línea de medicamentos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 13 de agosto, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que se han incorporado las provincias de Los Santos, Herrera, Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste a la plataforma de búsqueda en línea de medicamentos, que permite a los ciudadanos localizar fármacos disponibles en centros de salud y otras instalaciones a bajo costo en todo el país.

¿Cómo buscar el centro de salud para retirar el medicamento?

Para conocer en qué centro de salud se encuentra el medicamento que desea adquirir, ingrese a https://consultamedicamentos.minsa.gob.pa/ y diríjase a la sección de 'Consulta disponibilidad de medicamentos'. Allí deberá ingresar el nombre del medicamento y la región del país donde se encuentra.

El sistema mostrará el centro de salud donde puede retirar el medicamento. Además, en esta sección también se puede verificar la lista oficial de descuentos en medicamentos.

Plataforma de medicamentos del MINSA.&nbsp;

Eduardo Amado, director de Informática del MINSA, detalló que para beneficiarse de este programa, los usuarios deben presentar en la farmacia de cada instalación la receta médica emitida por un centro hospitalario público o privado.

