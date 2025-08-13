MINSA amplía la búsqueda en línea de medicamentos a más regiones

Este miércoles 13 de agosto, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que se han incorporado las provincias de Los Santos, Herrera, Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste a la plataforma de búsqueda en línea de medicamentos, que permite a los ciudadanos localizar fármacos disponibles en centros de salud y otras instalaciones a bajo costo en todo el país.
El sistema mostrará el centro de salud donde puede retirar el medicamento. Además, en esta sección también se puede verificar la lista oficial de descuentos en medicamentos.
Eduardo Amado, director de Informática del MINSA, detalló que para beneficiarse de este programa, los usuarios deben presentar en la farmacia de cada instalación la receta médica emitida por un centro hospitalario público o privado.