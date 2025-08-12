MINSA lanza campaña digital "Activa tu Bienestar" por el Día Internacional de la Juventud

El Ministerio de Salud ( Minsa ) conmemoró el Día Internacional de la Juventud con el lanzamiento de la campaña digital “Activa tu Bienestar”, bajo el lema “Juventud con habilidades para la vida: decide mejor, vive mejor”.

El acto tuvo lugar en la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), donde Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, destacó que los jóvenes enfrentan desafíos crecientes ligados a la digitalización y el rápido avance tecnológico.

“Es fundamental que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceso a la salud para atender mejor sus necesidades”, señaló González, al tiempo que reafirmó el compromiso del Minsa en la lucha contra el tabaquismo, recordando los daños irreversibles que provoca este hábito.

MINSA impulsa “Activa tu Bienestar”

También advirtió sobre los riesgos que conlleva el uso inadecuado de la tecnología, como la adicción, la desinformación y la exposición a contenidos nocivos.

Por su parte, Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud del Minsa, explicó que la campaña busca promover el bienestar integral de la juventud mediante herramientas prácticas para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud.

"Creemos en una juventud empoderada, que protege su salud y la de su familia", enfatizó Iglesias.

Campaña que promueve decisiones saludables en jóvenes

La estrategia se implementará en todas las regiones de salud del país y se difundirá en las redes sociales oficiales del Minsa, incluyendo YouTube, Facebook e Instagram.

La rectora de la UIP, Eyda Ramos, expresó su respaldo a la iniciativa y reiteró el compromiso de la universidad para trabajar conjuntamente con el Minsa en favor de la juventud panameña.

"Nos hemos unido al Minsa para que los jóvenes se involucren más y sean parte activa en la búsqueda de soluciones a los retos sociales, con miras a un futuro más próspero", afirmó Ramos.

“Activa tu Bienestar” forma parte de las estrategias del Ministerio de Salud para orientar a la población, especialmente a los jóvenes, en la prevención de prácticas nocivas y adicciones, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones saludables y responsables.