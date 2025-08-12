Bebé de 6 meses fallece por gastroenteritis tras negativa de familiares a la hidratación médica

Una bebé de 6 meses que residía con su familia en la comunidad de Chitra, en el distrito de Calobre, falleció debido a una gastroenteritis. La menor fue atendida por especialistas de salud, pero el caso ha generado diversas opiniones.
La doctora que atendió a la bebé señaló que los exámenes médicos reflejaron un cuadro de deshidratación. Por ello, se decidió administrar medicamentos por vía intravenosa y se sugirió mantenerla en el centro para evaluar si su condición requería traslado a un hospital. Sin embargo, el padre rechazó estas acciones, alegando que un curandero les había dicho que la niña estaba “ojeada” y que solo habían acudido al centro para recibir medicamentos orales.
El representante de Chitra, Iván Urriola, indicó que se brindó apoyo a la familia con el objetivo de ofrecer atención a la bebé y destacó que el centro de salud debe ser acondicionado para brindar atenciones especializadas y profesionales a esta población de la provincia de Veraguas.