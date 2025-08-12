Veraguas Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 14:41

Bebé de 6 meses fallece por gastroenteritis tras negativa de familiares a la hidratación médica

La familia de la bebé denunció la falta de accesos viales adecuados hacia esta comunidad apartada, así como la ausencia de ambulancias.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una bebé de 6 meses que residía con su familia en la comunidad de Chitra, en el distrito de Calobre, falleció debido a una gastroenteritis. La menor fue atendida por especialistas de salud, pero el caso ha generado diversas opiniones.

Por un lado, la familia denunció la falta de accesos viales adecuados hacia esta comunidad apartada, así como la ausencia de ambulancias y respuestas de las autoridades de salud.

La doctora que atendió a la bebé señaló que los exámenes médicos reflejaron un cuadro de deshidratación. Por ello, se decidió administrar medicamentos por vía intravenosa y se sugirió mantenerla en el centro para evaluar si su condición requería traslado a un hospital. Sin embargo, el padre rechazó estas acciones, alegando que un curandero les había dicho que la niña estaba “ojeada” y que solo habían acudido al centro para recibir medicamentos orales.

El representante de Chitra, Iván Urriola, indicó que se brindó apoyo a la familia con el objetivo de ofrecer atención a la bebé y destacó que el centro de salud debe ser acondicionado para brindar atenciones especializadas y profesionales a esta población de la provincia de Veraguas.

