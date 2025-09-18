Bocas del Toro Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 12:56

Bebé de una semana es encontrado abandonado en vivienda

Un bebé de una semana fue encontrado abandonado en una vivienda en La Mesa, Bocas del Toro. El infante está en buen estado de salud.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un bebé de apenas una semana de nacido fue encontrado abandonado dentro de una vivienda en el corregimiento de La Mesa, provincia de Bocas del Toro. Tras ser trasladado a un centro de salud, médicos confirmaron que el infante se encuentra en buen estado de salud.

El bebé está en buen estado de salud y autoridades investigan el caso

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para ubicar a los padres y deslindar responsabilidades en torno a este hecho. El caso ha generado preocupación en la comunidad, mientras las instancias correspondientes evalúan las medidas de protección para el menor.

