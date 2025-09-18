Bebé de una semana es encontrado abandonado en vivienda

Un bebé de apenas una semana de nacido fue encontrado abandonado dentro de una vivienda en el corregimiento de La Mesa, provincia de Bocas del Toro. Tras ser trasladado a un centro de salud, médicos confirmaron que el infante se encuentra en buen estado de salud.
El bebé está en buen estado de salud y autoridades investigan el caso
Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para ubicar a los padres y deslindar responsabilidades en torno a este hecho. El caso ha generado preocupación en la comunidad, mientras las instancias correspondientes evalúan las medidas de protección para el menor.