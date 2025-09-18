Bebé de una semana es encontrado abandonado en vivienda TReporta

Por Noemí Ruíz Un bebé de apenas una semana de nacido fue encontrado abandonado dentro de una vivienda en el corregimiento de La Mesa, provincia de Bocas del Toro. Tras ser trasladado a un centro de salud, médicos confirmaron que el infante se encuentra en buen estado de salud.

