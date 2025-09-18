Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 11:27

Panamá promueve participación de mujeres ante la ONU y apoya a Siria

Eloy Alfaro Alba, representante de Panamá en la ONU, reiteró el respaldo a la soberanía de Siria e instó a fortalecer la participación política de las mujeres.

ONU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá reafirmó su respaldo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria, al tiempo que destacó la necesidad de impulsar la participación política de las mujeres, durante declaraciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Consideramos que la participación política de las mujeres sigue siendo mínima, por ello instamos a todas las partes a implementar medidas concretas para que la voz de las mujeres sea escuchada, protegida y empoderada”, señaló Eloy Alfaro Alba, representante permanente de Panamá ante la ONU. “Consideramos que la participación política de las mujeres sigue siendo mínima, por ello instamos a todas las partes a implementar medidas concretas para que la voz de las mujeres sea escuchada, protegida y empoderada”, señaló Eloy Alfaro Alba, representante permanente de Panamá ante la ONU.

Con este pronunciamiento, Panamá refuerza su postura en favor de los principios de igualdad de género, la protección de los derechos humanos y la soberanía de los Estados, promoviendo un enfoque inclusivo en la política internacional.

