Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá: 20 panameños consiguen trabajo

Veinte panameños se sumaron a la lista de personas contratadas tras participar en Empleo 2.0, iniciativa de la Alcaldía de Panamá que busca generar oportunidades laborales y apoyar la reactivación económica del país.

En esta ocasión, la empresa Todo a Dólar abrió sus puertas a los nuevos trabajadores, quienes ocuparán posiciones en mercadeo, cajeros, supervisores y trámites en bodega.

Empresa Todo a Dólar contrata a participantes de Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá

image

El gerente y fundador de Todo a Dólar, Jacobo Coriat, oriundo de Chiriquí, señaló que recibieron más de 3 mil solicitudes y que en esta etapa prevén unas 60 contrataciones, avanzando de manera gradual con el proceso.

Con Empleo 2.0, la Alcaldía de Panamá ha brindado oportunidades laborales a miles de familias, mejorando sus condiciones de vida y contribuyendo al fortalecimiento de la economía local.